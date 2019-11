© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con una nota ufficiale, il Catania fa sapere che l'Ad Pietro Lo Monaco, dopo la conferenza stampa tenuta ieri nella quale ha annunciato che lascerà il club, ha subito un'aggressione da parte di ultras catanesi a bordo della nave traghetto durante il viaggio per raggiungere Potenza; tale gesto, segue a uno striscione intimidatorio esposto in città dopo le varie denunce dello stesso Lo Monaco emerse ieri nel corso dell'incontro con la stampa.

Il Catania, quindi, ha deciso di fermarsi. La squadra rientra in città: va da sé che è quindi a rischio il match di Coppa Italia contro il Potenza.