Corriere del Mezzogiorno: "Il Foggia deve arrendersi"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Anche il Corriere del Mezzogiorno, edizione di Bari, pone l'accento sulla mancata iscrizione al prossimo campionato del Foggia: "Una città sotto choc. Una società che pareva fiduciosa. Una squadra che, un anno dopo il Bari, lascia il grande calcio perché rimasta con le tasche vuote. Il Foggia non è riuscito a iscriversi al prossimo campionato di serie C, sebbene fino a ieri tutto lasciasse predire il contrario. C’era la convinzione di aver compiuto il miracolo, con lo stesso sindaco Franco Landella che, dalla propria pagina Facebook, parlava di «traguardo vicino». Invece quel traguardo si è allontanato all’improvviso. All’appello sarebbero all’improvviso mancati alcuni imprenditori sulla cui disponibilità invece un po’ tutti avevano contato. A partire dallo stesso primo cittadino, per arrivare al direttore sportivo Luca Nember, fino alla piazza intera, ieri letteralmente incredula. Parlando in cifre, sarebbero mancati tra i 500 e 600mila euro alla cifra ritenuta necessaria per l’iscrizione. Circa 2milioni di euro, questo era l’obiettivo".