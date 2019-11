Corte Sportiva d'Appello: esito ricorsi Bari, Ternana e Pro Patria

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha pronunciato nella riunione fissata l'8 novembre 2019:

> a seguito del reclamo n. 76 promosso dalla società S.S.C. BARI S.P.A. in data 26.10.2019 la seguente ORDINANZA Premessa la mancanza della sottoscrizione manuale e, almeno apparentemente, di quella di tipo digitale del rapporto del Commissario di campo avvocato Francesco Ronchi manda alla Procura Federale di compiere tutti gli opportuni accertamenti in ordine alla riferibilità al predetto del documento sopra indicato specificando, fra l’altro: se l’avvocato Ronchi sia stato designato per la gara in questione; se il modello del rapporto con l’indicazione della gara in questione rientri nella sua esclusiva disponibilità. Invita la Procura Federale a espletare i suddetti accertamenti entro in termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della presente ordinanza onde consentire a questa Corte di definire il procedimento nei termini normativamente previsti.

> a seguito del reclamo n. 86 promosso dalla società TERNANA CALCIO S.P.A. in data 30.10.2019 il seguente DISPOSITIVO il reclamo n. 86, proposto dalla società TERNANA CALCIO S.P.A. avverso le sanzioni dell’inibizione a tutto il 30.11.2019 e ammenda di € 1.000,00 inflitte al sig. Leone Luca seguito gara Vibonese/Ternana del 28.10.2019 è respinto.

> a seguito del reclamo n. 74 promosso dalla società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. in data 24.10.2019 il seguente DISPOSITIVO il reclamo n. 74, proposto dalla società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. avverso le sanzioni dell’inibizione a tutto il 30.11.2019 e dell’ammenda di € 1.000,00 inflitte al sig. Turotti Sandro seguito gara Pontedera/Pro Patria del 23.10.2019 è respinto.