Fonte: TuttoC.com

La Corte Sportiva d'Appello ha respinto i ricorsi della Virtus Francavilla e del Monza. Di seguito i dettagli:

1. RICORSO DEL VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/TRAPANI DEL 17.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 227/DIV del 18.03.2019) La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Virtus Francavilla Calcio di Francavilla Fontana (Brindisi). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA S.S. MONZA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCAGLIA FILIPPO SEGUITO GARA MONZA/GUBBIO DEL 31.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 243/DIV del 02.04.2019) La C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Monza 1912 di Monza (Monza-Brianza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.