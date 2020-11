Cosenza, Occhiuzzi: "Ai miei attaccanti chiedo tanto, sono i migliori della B"

Prima vittoria in campionato per il Cosenza che nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie B espugna il Benito Stirpe grazie a una doppietta nella ripresa di Mirko Carretta. Roberto Occhiuzzi, tecnico dei Lupi, analizza il 2-0 sul Frosinone.

Cosa è cambiato rispetto alle altre prestazioni?

"Poco, lavoriamo tanto durante la settimana. Il nostro è un percorso di crescita, anche chi non ha giocato stasera mi mette in difficoltà durante la settimana dando l'anima. Stiamo lavorando su diverse cose, abbiamo avuto due settimane per poterlo fare grazie anche alla grande disponibilità dei ragazzi".

Nel primo tempo è mancata un po' di cattiveria?

"C'è anche la bravura degli avversari, non è stato facile per i loro attaccanti e nemmeno per i nostri che però sono stati molto bravi a riempire l'area".

Si poteva chiudere prima?

"Agli attaccanti chiedo un lavoro duro per i compagni, per questo sprecano tante energie ed è normale che perdano un po' di lucidità. Per me però sono i migliori della categoria".

Stasera inizia un nuovo campionato?

"Il nostro campionato è già iniziato, Cosenza è una piazza esigente ed è giusto che sia così. Voglio essere in discussione perchè è qualcosa che fa crescere. Non vedo l'ora di dare spazio anche a chi finora ne ha avuto meno".