Da Castellammare a Reggio Calabria: la premiata ditta Masucci-Sibilli fa gioire il Pisa

vedi letture

Correva il 31 ottobre, e il Pisa, nel secondo turno di Coppa Italia, batteva 2-0 la Juve Stabia, preparandosi ad affrontare l'Entella in turno che si sarebbe poi rivelato infausto. Ma nella gara contro i campani, a mettersi in ottima luce fu Giuseppe Sibilli, classe '96 arrivato in estate dall'AlbinoLeffe: pronti via, il giocatore perfezionò a rete un tiro di Gaetano Masucci che si era scagliato contro la traversa, e nel secondo tempo si incaricò della battuta del rigore concesso per un doppio fallo che riguardò anche lui.

E ieri, contro la Reggina, ma in campionato, ecco che i due attaccanti fanno di nuovo il bello e il cattivo tempo. Più bello, a onor del vero... e di cronaca, considerando che hanno cambiato il corso di una gara che dopo i primi 45' sembrava già scritta.

In due minuti, ecco l'ingresso in campo dei due calciatori, prima Sibilli a posto di De Vitis, poi Masucci a posto di Palombi: minuti 67' e 69'. Corre poi l'86', ed ecco la svolta: accelerazione sulla corsia destra di Sibilli e assist per Gucher, con una palla sporca che arriva a Masucci, devastante nell'esecuzione di una rovesciata che non lascia scampo a Plizzari. Ma il Pisa non si accontenta del pari, neppure quando il cronometro segna il '92: Lisi va via a sinistra e scodella un cross perfetto trovando Sibilli, che con un destro al volo firma il gol che vale i tre punti.

I tre punti che segnano la prima vittoria stagionale del Pisa, che torna a respirare anche in classifica.