© foto di Federico Gaetano

Sbarcato in Italia, più precisamente a Palermo, dopo una lunghissima traversata dalla Costa d’Avorio alla Libia e poi attraverso il Mediterrano, dove è stato raccolto insieme ad altri migranti dalla nave della Guardia Costiera Diciotti, per Aziz Kader Touré si sta realizzando un piccolo-grande sogno. L’ivoriano, appena sedicenne, è stato fatto convocato da Fabio Gallo per la sfida della Ternana contro l’Avellino nel turno infrasettimanale di Serie C venendo promosso dalla Berretti rossoverde dove era approdato nei mesi scorsi.

I primi passi da calciatore, il giovane centrocampista che ha in Sergio Ramos il proprio idolo, li aveva mossi proprio vicino a Palermo, nel Balestrate dove entra in contatto con l’imprenditore Luigi Calagna a cui chiede anche un lavoro inutilmente visto che è minorenne e con cui instaura un ottimo rapporto come riferisce Balestratesi.it. Da lì la richiesta di affidamento da parte di Calagna, il trasferimento a casa sua e poi l’esordio con la maglia del club siciliano in Promozione. Un primo passo che lo porta poi a Terni e ora alla possibilità di esordire fra i professionisti.