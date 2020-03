De Cenco: "Trapani esperienza che ho nel cuore. A Pontedera invece si gioca con il sorriso"

Tra i protagonisti del campionato di Serie C, c'è sicuramente l'attaccante del Pontedera Caio De Cenco, che dalle colonne del Corriere dello Sport ha parlato della sua esperienza in granata - in attesa che il corso del torneo riprenda - e della sua carriera italiana: "Quando sono stato contattato dal direttore Paolo Giovannini non ho avuto dubbi. C'era anche un'altra squadra dello stesso girone ma la richiesta del Pontedera è stata troppo invogliante, è una piazza dove si gioca con il sorriso, un po' alla brasiliana. Un altro campionato straordinario, per me molto importante fu a Trapani. Esperienza che porto ancora nel cuore e per questo devo ringraziare il diesse Faggiano oltre a Cosmi che mi ha fatto esordire in B".