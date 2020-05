Dg Arezzo: "Covid ha colpito tutte le aziende. Servono persone che aiutino il presidente"

Dalle colonne del Corriere di Arezzo arrivano alcune dichiarazioni di Ermanno Pieroni, dg dell’Arezzo, in merito al possibile ingresso in società di nuovi elementi a supporto del presidente La Cava: "Il presidente La Cava non sta certo vivendo una situazione facile, ha subito forti ripercussioni economiche nelle sue aziende per questa emergenza sanitaria e va da sé che prima vengono le sue aziende e poi il calcio. Per questo occorre trovare persone serie che possano aiutare La Cava a sostenere il peso economico di una Lega Pro. Ovvio che dovranno essere offerte serie, a cui anche io, visto che ho tante conoscenze, sto lavorando. Dare una mano al presidente significa dare una mano ad Arezzo”.