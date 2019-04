Dg Cuneo: "Stipendi sempre pagati. Penalità dovute ai ritardi"

Fonte: TuttoC.com

Nuovo deferimento ieri per il Cuneo e, probabilmente, altri due punti di penalizzazione in arrivo: "Ce li aspettavamo - commenta ai microfoni di Tuttosport il direttore generale biancorosso Simone Sivieri. - Sapevamo che i versamenti delle ritenute Irpef e i contributi Inps non erano stati versati e quindi attendevamo quest'altro deferimento. E' una situazione che si protrae dall'inizio del campionato e fa rabbia essere penalizzati in questo modo a causa di ritardi e non di mancati pagamenti perché, a differenza della Lucchese, deferita anch'essa, la società ha sempre pagato gli stipendi, ma non ha mai rispettato i termini stabiliti. Per la multa, invece, di 350.500 euro, noi siamo a posto perché è stata saldata dai fondi che vantavamo in Lega. Sono rammaricato, perché per me, che sono nuovo a queste situazioni, non trovo giusto che la squadra debba rispondere a causa di inadempienze altrui".