Dg Fermana: "Bonetto? Coperto in difesa. Un sacrificio economico lo facciamo su altri"

Intervista alle colonne de Il Resto del Carlino per il dg della Fermana Fabio Massimo Conti. Il dirigente canarino ha analizzato le ultime novità in chiave mercato: "Il rinnovo di Esposito? È un calciatore che ha mercato e noi dovremo cercare di tenerlo sperando che lui punti su una piazza come la nostra che lo conosce con un allenatore come Antonioli che lo vuole. Se incappiamo però nella concorrenza di una società più ricca diventerebbe un problema, ma non sarebbe la prima né l'ultima volta. Non mi farebbe piacere perché Esposito è uno bravo ma tutti dobbiamo ricordarci che fino a 2 mesi fa eravamo chiusi dentro casa. Dovremo essere concreti: dobbiamo rispettare i nostri parametri. Bonetto? Un ragazzo serio, educato, un professionista. Ma in difesa partiamo da una base già ricca e se dobbiamo fare un sacrificio economico ragioniamo su altri nomi".