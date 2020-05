Dg Pro Vercelli: "Sospensione stagione unica via possibile. Me lo auguro vivamente"

vedi letture

Con un post sul profilo Twitter ufficiale della Pro Vercelli Stefano Bordone, dg delle Bianche Casacche ha ribadito la posizione del club piemontese sul tema della prosecuzione o meno della stagione: “Nel Consiglio Federale può succedere di tutto, ma per me la sospensione definitiva del campionato di Serie C è l'unica scelta possibile. Me lo auguro vivamente: per una questione etica, sanitaria e di inattuabilità del protocollo per le Società di Lega Pro”.