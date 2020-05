Dg Pro Vercelli: "Noi abbiamo votato per il merito. Playoff? Un controsenso"

"Non si poteva votare diversamente: sospendere ora il campionato è l’unica soluzione per programmare il futuro". Ne è convinto Stefano Bordone, direttore generale della Pro Vercelli, in una intervista ai colleghi de La Stampa dove commenta le decisioni post assemblea di Lega Pro: "La Pro sulla promozione della quarta squadra in B ha votato per il merito, che vedrebbe salire di categoria il Carpi insieme a Monza, Reggina e Vicenza, le prime di ogni girone. Il sorteggio sarebbe stato assurdo. E disputare i playoff un controsenso: chiedi la sospensione del campionato e poi vorresti gli spareggi per decretare la quarta promossa?".