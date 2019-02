Alla conclusione del mercato Vincenzo Iiriti, direttore generale della Reggina, ha fatto il punto della situazione in casa amaranto, come raccolto dai colleghi de La Gazzetta del Sud: "Siamo e sono soddisfatto per il lavoro importante svolto. Dei 9 acquisti effettuati, 4-5 sono di categoria superiore".

Ci sono però stati anche due giocatori terminati fuori lista, si tratta del centrocampista Giuseppe Ungaro e del portiere Mattia Licastro su cui il dg evidenzia: "Mi piace rivolgere un plauso a Licastro che ha compreso e mi dispiace sia fuori lista, mentre l'atteggiamento di Ungaro è stato per me incomprensibile".