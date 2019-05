Dg Taranto: "Ripescaggio? In seconda battuta potremmo farcela"

Fonte: TuttoC.com

Gino Montella, direttore generale del Taranto, alla Gazzetta del Mezzogiorno ha analizzato il possibile ritorno in Serie C tramite i ripescaggi: "Le preclusioni sono le stesse della passata stagione. Se in prima battuta gli organici non saranno coperti, si potrebbero aprire spiragli per una eventuale riapertura ai club che, come il nostro, hanno già beneficiato del salto di categoria a tavolino in tempi recenti. Quello che conta per la Lega C, a mio avviso, è la solidità economica. E non so quanti club in odore di ripescaggio la possano garantire".