Non solo Venezia e riammissione. Nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com , il DG dei lagunari Dante Scibilia ha parlato anche della B a 19 squadre:

"Lo scorso anno, in ottica ridimensionamento, era un esperimento da fare, ma il numero dispari dei club ha creato non poche problematiche, anche gestionali, e non è da ripetere. E' chiaro, però, che il professionismo in Italia non è pensabile a numeri superiori rispetto a quelli attuali, perché prima va fatto crescere il modello business del calcio, poi si può pensare al resto".