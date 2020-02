vedi letture

Dg Vis Pesaro: "Cambio in panchina? Serviva interrompere una potenziale agonia intravista"

Ai microfoni di tuttoc.com, il Dg della Vis Pesaro Vlado Borozan ha spiegato i motivi che hanno portato il club a optare per l'esonero di Simone Pavan e al conseguente ingaggio di Giuseppe Galderisi: "Come società abbiamo ritenuto di dover intervenire perché c'erano dei segnali sui quali non potevamo più transigere. E a malincuore abbiamo deciso di cambiare l'allenatore, che aveva comunque fatto un buon lavoro. Dovevamo interrompere una potenziale agonia che avevamo intravisto. Abbiamo quindi puntato su un allenatore che conosciamo, dal quale ci aspettiamo una scossa e che sistemi un po' di cose, portandoci all'obiettivo salvezza. Lo riteniamo la persona giusta per il nostro progetto".