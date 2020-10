Di Donato: "A Trapani ho visto cose assurde. Non so se fossero scelte volute o incompetenza"

E' finita ancor prima di cominciare l'esperienza del Trapani in Serie C, con il club che, dopo la retrocessione dalla B e svariate vicissitudini societarie, ha dovuto dire addio al professionismo. Quei giorni convulsi, ai microfoni di tuttoc.com, sono stati ripercorsi dal tecnico Daniele Di Donato, "alla guida" dei granata seppur per pochi giorni: "Andando a Trapani capisci l'importanza di quella società e dell'ambiente. Il grande dispiacere è non averci potuto lavorare, non siamo mai riusciti ad allenarci. Si è capito fin da subito le molteplici difficoltà, a partire dal rispetto delle normative anti Covid a tutto il resto. Siamo stati lasciati a noi stessi, tante parole che non si sono mai tramutati in fatti concreti. A pochi giorni dal mio arrivo ho capito che c'erano diverse cose cose che non tornavano. Poi Pellino ha deciso di esonerami per mettere al mio posto un suo uomo di fiducia, cioè Oberdan Biagioni. Successivamente mi ha richiamato, ma la situazione era precipitata in quel momento ne ho viste di tutte, non so se certe scelte o passi della società erano voluti oppure frutto di incompetenza. L'esempio più lampante a riguardo è che quando sono tornato non sarei potuto andare in panchina a Catanzaro, perché non mi avevano revocato il precedente esonero. In ogni caso io sarei tornato soltanto se la trattativa con il comitato di tifosi fosse andato in porto, io con Pellino non volevo più a che fare".