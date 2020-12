Dieci positivi in casa Carpi. Il dg: "Non credo che ci fermeremo qui. Temiamo un focolaio"

A fare chiarezza sul rinvio a domenica della sfida tra Matelica e Carpi, ai microfoni di TuttoC.com, è il direttore generale del club biancorosso Alfonso Morrone. "Noi oggi poco prima di partire per Macerata ci sono stati notificati dieci casi di positività: sette giocatori e tre dello staff. Abbiamo prontamente informato la Lega Pro e la società Matelica in via cautelare perché è alto il rischio che in campo scendano nostri calciatori ancora negativi ma poi positivi nei prossimi giorni. Noi abbiamo un sospetto che non si fermeranno a questi sette casi in quanto nei giorni scorsi calciatori febbricitanti sono risultati negativi ai primi tamponi per poi essere negativi a quelli effettuati ieri. Alla richiesta di rinvio fatto al Matelica, lo stesso Matelica, legittimamente nei suoi diritti, non ha consentito e dobbiamo giocare domenica. Il Carpi dietro formale richiesta ha richiesto ed ottenuto dalla Lega Pro il posticipo a domenica ore 15. Domani faremo i tamponi e poi partiremo. Ripeto il Carpi ha agito solo ed esclusivamente per salvaguardare la salute dei nostri ragazzi e dei nostri avversari nel pieno rispetto dei regolamenti sottoscritti ad inizio stagione".