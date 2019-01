Ds Entella: "In questo momento non sono in previsione delle cessioni"

Con l'arrivo di Mancosu, in casa Entella si è andati a riempire la cosiddetta lista over. E un punto in merito a questo, allargato poi al mercato, tra i biancocelesti è il Ds Matteo Superbi a farlo, dalle colonne de Il Secolo XIX: "In questo momento non sono in previsione delle cessioni, la lista A è completa e andremmo a intervenire solo se qualcuno dovesse uscire, ma a oggi non c'è nulla di concreto, se non i rumors che sono caratteristica del calciomercato".