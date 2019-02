© foto di Fotolive/Feralpisalò

Sei vittorie di fila per la Feralpisalò, che sabato ha battuto per 3-0 il Ravenna, in quello che era a tutti gli effetti uno scontro di alta classifica. Gioia vera nelle file dei Leoni del Garda espressa bene dalle parole del direttore sportivo Gianluca Andrissi, che ha lodato la capacità di squadra e società di rimanere compatte soprattutto nei momenti difficili: "Credo che abbiamo avuto un impatto molto buono sulla gara, trovare subito due gol cercati e voluti a inizio partita non te lo aspetti. Questo è un campionato affascinante: la scorsa settimana abbiamo vinto una partita difficile contro l'Albinoleffe che era ultima ma che ora ha fatto segnare due successi consecutivi. Siamo contenti e orgogliosi: proprietà, dirigenza, staff e allenatore, tutti siamo rimasti uniti e compatti nel momento più duro dell'anno nel mese di dicembre".