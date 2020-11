Ds Lecco: "Siamo in credito con gli errori arbitrali. Pari della Juve viziato da un fallo non visto"

Il direttore sportivo del Lecco Domenico Fracchiolla ai microfoni di una radio locale è tornato sulla gara contro la Juventus U23 e sugli episodi che l’hanno condizionata: “A fine partita ho fatto i complimenti a mister D’Agostino per quanto si è visto in campo, ma al tempo stesso sono arrabbiato perché dobbiamo migliorare sotto porta e sprecare di meno le occasioni che creiamo. Serve più cattiveria per chiudere le partite ed evitare di buttare via punti così perché mi dà molto fastidio, specialmente in questo periodo sfortunato in cui siamo a credito con gli errori arbitrali. - continua Fracchiolla - A Piacenza abbiamo subito un rigore inesistente, mentre oggi il gol del pareggio della Juventus nasce da un evidente fallo a centrocampo non visto dal direttore di gara. In futuro dobbiamo concretizzare al meglio il nostro gioco, perché prestazioni del genere meritano di essere premiate con più punti possibili”.