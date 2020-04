Ds Modena: "La Serie C ripartirà più avanti. E se farà più caldo, pazienza"

Fabrizio Salvatori, ds del Modena, ha parlato a Il Resto del Carlino oggi in edicola, affrontando la questione spinosa della ripartenza del calcio italiano, tra cui anche la Serie C: "Se ripartono le aziende, ovviamente in sicurezza, perché non lo può fare allo stesso modo anche il calcio? D’altronde non hai alternative: o giochi senza correre rischi e non giochi. La Serie C vorrà dire che partirà più avanti... E se farà caldo pazienza. Oggi non si più più ragionare pensando a giugno come fine dei tornei e agosto l’inizio dei prossimi. E’ tutto da ripensare ma ripeto per mettere tutti sullo stesso piano. Anche perché chi ha quasi vinto un campionato non ci sta a buttare via un anno intero".