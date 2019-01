Ds Novara: "Lista over piena, prima quindi le uscite"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Archiviato la gara contro la Lazio, e col campionato alle porte, in casa Novara si lavora su svariati fronti, comprensivi del calciomercato, sempre più nel vivo. Aspetto del quale si occupa il DS Carlalberto Ludi, che ai microfoni di TuttoC.com ha tracciato un bilancio della situazione.

Capitalo Coppa Italia. Una gara che, come dichiarato da mister Viali, lascia spunti per il campionato. Che bilancio traccia di quel match?

"Quella contro la Lazio è una gara che, al netto del risultato, va ricordata comunque con gioia, perché non è mai scontato che una formazione di C arrivi ad affrontare una formazione come quella capitolina all' "Olimpico". Loro avevano preparato la gara al meglio, hanno schierato una formazione top e chiaramente la differenza di categoria si è vista, avevano davvero fatto le scelte migliori, ma nella ripresa abbiamo reagito e lottato: peccato che, sul 2-0, abbiamo perso qualche certezza, subendo poi altre due reti. A ogni modo è stata una bella giornata".

Tiene banco il mercato. Dopo Buzzegoli e Gonzalez ci saranno altre entrate, magari in difesa, o si lavorerà prima alle uscite?

"Abbiamo dato seguito alle idee di luglio, i due innesti sono elementi importanti tornati a Novara anche grazie alla proprietà che ci ha dato modo di farlo. La lista over è piena, prima dobbiamo valutare le uscite, ma ci facciamo comunque trovare pronti qualora capitasse qualche occasione, effettivamente soprattutto per la difesa: gennaio del resto è il mercato delle opportunità, valutiamo".

Sul piede di partenza Sansone e Ronaldo?

"Sono due situazioni diverse. Ronaldo ha molti estimatori, di play non se ne trovano molti, non sappiamo ancora cosa succederà ma ci siamo intanto tutelati con l'arrivo di Buzzegoli. Sansone è in scadenza, in questi sei mesi, anche per nostre responsabilità, non si è espresso nel pieno delle sue ottime potenzialità, quelle che lo scorso anno lo hanno visto come tra i migliori del pacchetto azzurro, ed è chiaro che adesso deve trovare la situazione ideale, un contesto dove sposti gli equilibri, cosa che è assolutamente in grado di fare".

Gli altri tutti incedibili?

"Abbiamo idee e punti fermi, ma ascoltiamo chiunque, siamo aperti al dialogo. Dobbiamo disputare un girone di ritorno migliore di quello di andata, trasformare i tanti pareggi in vittorie, serve quindi gente pronta che abbia voglia di fare: la seconda parte di stagione dovrà essere importante".