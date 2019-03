All'interno della trasmissione E Ora Parlo Io, in onda sulla web tv di PisaInVideo, è intervenuto il DS dell'Olbia Pierluigi Carta, che, a margine dell'intervento dove si è concentrato globalmente sulla squadra, ha parlato nel dettaglio, in risposta a specifica domanda, dell'attaccante Roberto Ogunseye:

"Lo scorso anno è stato sfortunato, stava trovando l'apice della maturità a gennaio ma è stato poi fermato dal brutto infortunio. Ora sta bene al 100% e in questa categoria fa la differenza: è cresciuto molto nei due anni con noi, e quando non c'è la sua assenza si fa sentire. E' un calciatore che unisce l'aspetto fisico alla grande qualità tecnica e tattica, è di prospettiva e per noi è un giocatore di punta. Forse neppure lui si rende conto di quanto è bravo, lo sta scoprendo piano piano".