Ds Perugia: "Sul mercato sappiamo cosa fare. Dionisi? Penso abbia in testa altre categorie"

Intervistato da Tef Channel il direttore sportivo del Perugia Marco Giannitti ha parlato delle prossime mosse sul mercato del club umbro: “C’è sempre qualcosa che si può migliorare e credo che questa squadra possa essere migliorata in tanti punti e sappiamo cosa fare. Prima di tutto verificare se i giocatori in rosa hanno voglia di continuare a sposare questo progetto e poi vedremo dove intervenire. - continua Giannitti come riporta Calciogrifo.it - In avanti abbiamo quattro giocatori forti che magari hanno caratteristiche molto simili, vanno in profondità negli spazi e se gli avversari vengono qui per chiudersi può mancare un giocatore con caratteristiche diverse. Dionisi o Ardemagni? Il primo lo conosco bene e penso che abbia altre categorie in testa. I tifosi del Perugia hanno buon gusto ma questi sono giocatori che fanno parte di un progetto di Serie B a vincere. In ogni caso Perugia è piazza ambita e nulla è impossibile, anche se ora è meglio concentrarsi sulle prossime partite".