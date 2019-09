© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è stato inserito fuori lista dalla Pro Vercelli Gianmario Comi, che ieri ha ripreso ad allenarsi con le bianche casacche. In merito a ciò, dalle colonne de La Stampa, ha parlato il Ds Massimo Varini: "Gilardino ha parlato a lungo con lui. Per il nostro tecnico lui è un professionista serio e mi auguro che si comporti come tale. Spero proprio che abbia capito che cosa gli ha detto l’allenatore. Il mercato ormai è finito, abbiamo fatto quello che pensavamo di fare. Ora servono i risultati per salvarci".