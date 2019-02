© foto di Angelo Palmas

Da venti giorni si sta allenando col Rimini l'esterno destro Luigi Palumbo (classe 1991), svincolato dall’Albalonga. Sul giocatore si è espresso il direttore sportivo biancorosso Pietro Tamai coi colleghi del Corriere Romagna: "Io sono sempre stato chiaro col ragazzo e col suo procuratore. Se non ci saranno uscite non possiamo tesserarlo e non perché manca un posto da over visto che c'è ancora una casella libera ma in quanto siamo coperti. Per il resto si può allenare con noi senza problemi. Escludo che diventi biancorosso? Non escludo nulla perché, e faccio gli scongiuri, se dovessimo perdere qualcuno per un infortunio lungo allora lui potrebbe tornarci utile. E' un esterno dalla buona gamba che può fare anche la mezz'ala ma al momento non è prevista la sua firma".