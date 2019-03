© foto di Angelo Palmas

Il presidente del Rimini Giorgio Grassi ha parlato in conferenza stampa dell’arrivo di Petrone sulla panchina e sull’addio del direttore sportivo Tamai: “A Petrone ho dato in esclusiva le chiavi del nostro futuro. Lui è il verbo, la parola, il potere, l'autorità. Se mi accorgerò che qualcuno si metterà di traverso, sarà fuori in un nanosecondo a calci nel culo. Di errori ne abbiamo fatti tanti, ma non pensiamo che ho sbagliato tutto io. - continua Grassi come riporta Tuttoc.com - Tamai? Ho letto quello che ha dichiarato, nel nostro paese nessuno lascia mai la poltrona mentre Pietro si è assunto la responsabilità e mi ha chiesto di fatto come continuare. Ho ritenuto che Pietro in questo momento non fosse più di alcuna utilità per la squadra. L'ho esonerato? No. E non si è dimesso, seguirà altre cose per la società, farà scouting, è un dipendente mio con un altro tipo di incarico".