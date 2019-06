Fonte: TuttoC.com

Il direttore sportivo del Sudtirol Paolo Bravo traccia un identikit di quello che potrebbe essere il successore di Paolo Zanetti sulla panchina biancorossa: "Per quello che è il nostro target - spiega al Corriere dell'Alto Adige - il nostro nuovo allenatore sarà comunque una mezza scommessa oppure uno che vuole rilanciarsi dopo una stagione non positiva. Voglio un allenatore che lavora sul campo e che prepari bene la squadra a livello atletico, a me piace il modulo che abbiamo adottato nelle ultime 10 partite perché da sì meno solidità però si ha sempre la sensazione che si riescano a vincere le partite contro qualsiasi avversario a differenza di prima che il 3-5-2 si tramutava spesso in una difesa a 5".