Il portiere Entonio Elezaj, classe ‘96 attualmente svincolato, ha parlato della sua situazione e delle proprie prospettive: “Ogni portiere vorrebbe giocare sempre e con continuità, solo che ci sono delle scelte che fa il mister e vanno rispettate. A Fondi avevo giocato da titolare, mentre a Catanzaro ho avuto solo cinque occasioni per scendere in campo e avrei desiderato maggiore spazio. Non ho rimpianto, avrei voglia di mettermi in mostra e far vedere quello che so fare in campionati come la Serie C o l'estero. - continua Elezaj a Tuttoc.com - Ho una voglia matta, un'ossessione, una cosa che non ti fa dormire la notte. A 23 anni non è facile rimanere senza squadra, c'è tanta voglia. Stiamo aspettando qualche offerta interessante".