Emergenza Coronavirus. Ds Pro Patria: "Togliamo play off e play out per finire la stagione"

Sandro Turotti, direttore sportivo della Pro Patria, ha parlato al portale Gianlucadimarzio.com della situazione in Serie C proponendo l'abolizione di play off e play out in caso la situazione duri più del previsto: "“Ci si cambia in due spogliatoi, misuriamo la febbre ogni giorno ai calciatori, borracce personalizzate. Noi avremmo dovuto giocare domani sera abbiamo proseguito gli allenamenti, però da domani ci fermiamo e vediamo come fare ad andare avanti, magari con allenamenti personalizzati ad ognuno, dobbiamo evitare situazioni di assembramento. - conclude Turotti - L'unica secondo me per quel che concerne la C è cambiare qualche regola, tipo togliere i playoff e i playout per avere delle date libere sennò è impossibile”.