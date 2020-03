Emergenza Coronavirus. Finproject dona 200mila euro alle ASUR di Marche ed Emilia Romagna

Per cercare di aiutare il sistema sanitario italiano in questo difficile momento anche il mondo del calcio si è attivato attraverso collette, donazioni personali e tutto quello che si può attivare dall’isolamento attualmente in essere per scelta del Governo. A tal proposito nelle scorse ore è arrivata la notizia che il Gruppo Finproject, proprietario della Fermana in Serie C, ha stanziato 200.000 euro a favore delle ASUR delle quattro aree dove hanno sede i siti produttivi, tre delle quali nelle Marche e una in Emilia-Romagna.