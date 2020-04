Emergenza Coronavirus. Monza, all'asta le maglie dei giocatori per raccogliere fondi

Iniziativa benefica dei giocatori del Monza che hanno deciso di mettere all’asta le loro maglia da gara per raccogliere fondi per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza, che raggruppa l'Ospedale San Gerardo di Monza e l'Ospedale di Desio, strutture impegnate in prima linea nella difficile battaglia contro il Coronavirus. Per aggiudicarsi l’oggetto, basterà partecipare alle aste benefiche di @onluslive su ebay che inizieranno a partire da lunedì 6 aprile qui e continueranno per tutta la settimana. La base d'asta sarà di 1 euro.