Emergenza Coronavirus. Reggina, Reginaldo: "Ingiusto cancellare quanto fatto finora"

vedi letture

Intervistato da Reggina Tv l'attaccante del club calabrese Reginaldo ha parlato del campionato fin qui disputato e di come potrà finire la stagione una volta passata l'emergenza Coronavirus: “Non sono la persona adatta a dire come bisogna procedere, di sicuro non sarebbe giusto che venisse cancellato tutto quello che abbiamo fatto e costruito in questi mesi. Sarei disposto ad andare oltre il 30 giugno pur di conquistare quello che meritiamo e che nessuno pensava potessimo raggiungere. - continua Reginaldo – Questo è un momento complicato per tutti, non solo per noi calciatori. Oggi non abbiamo certezze su come e quando ripartiremo e se ripartiremo. Ci stiamo allenando sotto le direttive dello staff tecnico, avremo dieci, quindi giorni di tempo per recuperare la condizione nel caso in cui si ricominciasse".