Emergenza Coronavirus. Triestina, Gautieri: "Dopo Pasqua la scelta sul tornare in campo"

Il tecnico della Triestina Carmine Gautieri per tornare a parlare ha scelto le colonne dello storico quotidiano cittadino Il Piccolo raccontando i suoi pensieri su quanto sta avvenendo in Italia a causa del Coronavirus: “La speranza di tornare in campo c’è sempre, ma bisogna anche essere realisti. Non ci sono le condizioni per preservare, per quanto possibile, la salute di tutti e nemmeno si vede all’orizzonte un cambiamento tanto radicale della situazione. Ad oggi la situazione è troppo delicata per poter pensare di ripartire ma le prossime due settimane saranno fondamentali per prendere una decisione definitiva. Insomma subito dopo le festività di Pasqua si deve decidere se annullare o meno la stagione”.