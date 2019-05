© foto di Federico Gaetano

Intervista alle colonne di TuttoB.com per il tecnico della Virtus Entella Roberto Boscaglia. L'allenatore dei Diavoli Neri ha parlato anche della prossima stagione: "Quando è alto lo scalino fra Lega Pro e Serie B? Ci sono una decina di squadre di C che dimezzano lo scalino, penso a Pro Vercelli, Siena, Piacenza, Arezzo, Novara, Carrarese: il confine è sottile. Con le restanti squadre il divario c'è e si fa sentire. Dipende tutto dalla prospettiva da cui si analizzano le cose. Fermo restando che fra le due categorie il gap c'è sicuramente, in termini di stadi, qualità dei giocatori..."

La nuova Entella? "Non ci sarà nessuna rivoluzione. Abbiamo già una buona struttura di base, con tanti giocatori che hanno fatto la Serie B e diversi giovani interessanti. Certo, qualcosa faremo in tutti i reparti, ma senza stravolgere né tantomeno smantellare la rosa".