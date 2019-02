© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con il suo gol ha dato il via alla rimonta della Virtus Entella contro la Pistoiese. Match che il difensore biancoceleste Marco Chiosa ha analizzato così ai microfoni del canale ufficiale Entellatube: "E' stata una partita giocata bene da parte nostra. Nonostante lo svantaggio, abbiamo continuato a fare il nostro gioco. Ad inizio secondo tempo siamo stati bravi a trovare subito il gol e a sfruttare gli spazi dati. La classifica, lo sappiamo bene tutti, che cambia. Non bisogna guardarla. Sicuramente essere a 49 punti è un gran traguardo ma non deve farci cullare su questa situazione. Domenica abbiamo una partita fondamentale e dobbiamo ripartire da questa prestazione. A fine primo tempo eravamo consapevoli di aver creato tanto: purtroppo quel rigore ci ha messo in una situazione di difficoltà. Siamo però stati bravi a lavorare nella ripresa come nel primo tempo. Il mio gol ha dato una svolta importante soprattutto dal punto di vista morale per gestire al meglio la ripresa".