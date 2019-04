ESCLUSIVA TMW - Ag. Gucci: "Gran bottino, è la sua ora. Serrotti resta ad Arezzo"

Occhi puntati sulla serie C. Una chiacchierata con Giulio Marinelli per parlare di vari giocatori da lui assistiti insieme a Furio Valcareggi, a partire da Niccolò Gucci, che ieri sera firmando il gol della vittoria della Pro Patria ad Alessandria, ha raggiunto quota 10 reti. "Sì - dice Marinelli a TMW - è un bel bottino, la doppia cifra è veramente un bel traguardo, considerato che sono tutti gol su azione e che Gucci ha patito un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre un mese e mezzo. Siamo molto, molto contenti della stagione di Niccolò, che sotto la guida di Javorcic è cresciuto moltissimo, e finalmente ha espresso anche in Serie C il suo potenziale”

La Pro Patria è una delle sorprese del campionato, ha raggiunto quota 56 punti ed è già sicura della qualificazioni ai play-off

"Concordo, hanno condotto una stagione al di sopra delle aspettative. Merito di una proprietà appassionata ma assennata e puntuale, dell'esperienza del ds Turotti che ha saputo creare un giusto mix fra esperienza e gioventù, e della crescita di Javorcic".

Nella Pro si è messo in mostra anche Filippo Ghioldi, un classe '99 di proprietà del club biancoazzurro

"Ghioldi è un giovane di prospettiva, sul quale la Pro ha investito dandogli l'opportunità di giocare in C con buona continuità. A breve firmerà un contratto triennale, il prossimo campionato ci aspettiamo da Filippo non solo una conferma ma un ulteriore salto di qualità".

Un'altra neopromossa che in Serie C ha stupito è senz'altro l'Imolese, che battendo la Feralpi ha raggiunto il quarto posto in graduatoria.

"Una società modello, con una proprietà che un mix fra rigore e passione. Hanno investito prima di tutto sulle strutture, creando un centro sportivo letteralmente da Serie A. Chi li conosceva sa che lavorano con competenza e programmazione, ma il percorso di quest'anno è stato veramente straordinario".

Uno degli elementi chiave è Lorenzo Checchi, pilastro difensivo insieme a Carini, che ha recentemente rinnovato il suo contratto con l'Imolese. Checchi è in scadenza, novità in arrivo anche per lui?

" L'Imolese ha dato fiducia a Lorenzo quest'estate, confermandolo per la Serie C anche se era infortunato. Lui ha risposto alla grande a questa fiducia, conquistando la maglia di titolare e disputando una stagione eccellente. Il legame con Imola è forte, rimarrà lì, a breve rinnoverà il contratto".

Ad Imola c'è anche Luca Belcastro, partito forte ma penalizzato quest'anno da un brutto infortunio. Come sta il numero 10?

"Bene, il recupero è stato lungo ma adesso è sulla via della guarigione. Confidiamo rientri già nelle ultime gare di campionato, ma l'obiettivo è presentarsi al meglio per i play-off".

Quali prospettive invece per Serrotti? Continuerà con l'Arezzo?

"Serrotti, come tutto l'Arezzo, ha disputato una stagione sopra le righe, è un centrocampista totale, che unisce quantità e qualità. L'Arezzo lo ha riportato in Serie C, lui ha risposto con le prestazioni, nessun motivo per cambiare".

Cosa faranno invece i giovani Cerofolini e Zerbin?

"Sono due ragazzi del 1999, sui quali Fiorentina e Napoli hanno investito molto, legandoli con contratti pluriennali, ora sta a loro dimostrare di meritare certi livelli. In questa prima stagione con i grandi hanno fatto molto bene, Cerofolini si è messo in discussione, ha accettato la sfida di Bisceglie e l'ha vinta, mostrando le sue grandi qualità; Zerbin è cresciuto moltissimo, anche sul piano atletico e temperamentale. Siamo molto contenti di entrambi".