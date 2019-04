TMW - Ag. Cerofolini: "Portiere con grandi qualità, farà strada"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della chiacchierata a TMW, Giulio Marinelli, agente che con Furio Valcareggi cura gli interessi di Michele Cerofolini, portiere classe '99 della Fiorentina ora in prestito al Bisceglie, ha fatto il punto della situazione su di lui: "I viola hanno investito molto su di lui legandolo con un contratti pluriennale. Ora tocca a lui: in questa prima stagione con i grandi ha fatto molto bene, Cerofolini si è messo in discussione, ha accettato la sfida di Bisceglie e l'ha vinta, mostrando le sue grandi doti. Michele è forte, coraggioso, bravo con i piedi. Siamo convinti abbia grandi qualità. Però come tutti ha bisogno di giocare e fare esperienza. A Cosenza era chiuso, non è facile per classe '99 trovare spazio in B, tantomeno per un portiere. Deve continuare a crescere, farà strada"