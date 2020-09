esclusiva Cittadino: "Dispiaciuto dall'addio al Foggia. Futuro? Voglio la C"

Complice la sentenza avversa al Bitonto per il Foggia è arrivata una promozione in Serie C cercata fin dall'inzio della stagione e adesso soltanto da certificare. Una promozione nella quale si è vista l'impronta di Andrea Cittadfino, centrocampista romano classe 1994. "E' stata una stagione ottima - spiega il giocatore in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com - sia sul piano personale che di squadra. Ho messo a referto 23 presenze, con tanto di cinque gol e mi ritengo soddisfatto. Come squadra, poi, anche se in un modo non proprio usuale, abbiamo centrato la promozione in Serie C che era il nostro obiettivo dichiarato".

Cosa c'è alla base del suo addio al Foggia?

"Avevo un altro anno di contratto con la società rossonera qualora fosse rimasta in Serie D. Poi con la promozione non sono stato riconfermato nonostante ci fossero stati alcuni indizi. Sono dispiaciuto, non posso negarlo, ma rimango soddisfatto di quello che ho fatto nel mio a Foggia".

Adesso quale futuro si prospetta? Ancora in D oppure con un ritorno in Lega Pro?

"Ho avuto contatti con realtà di entrambi i campionati. Le nuove normative sulle liste a 22 per la Serie C hanno complicato un po' la vita a noi calciatori ma le possibilità ci sono. La mia idea, infatti, è quella di tornare in terza serie".

Potendo scegliere meglio il Girone A, B o C?

"La Serie C è bella tutta, anche se quest'anno il girone del sud promette di essere spettacolare, con piazze come Foggia, Catania, Avellino, Bari e Palermo. In passato, però, mi sono trovato molto bene anche nel Girone A".