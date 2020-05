esclusiva Dg Carrarese: "Possiamo solo attendere il corso degli eventi: quadro in evoluzione"

vedi letture

Promozione delle prime tre classificate in ogni girone (Monza, Vicenza, Reggina), del Carpi per merito sportivo, blocco delle retrocessioni e blocco dei ripescaggi dalla D: questa la proposta della Lega Pro al Consiglio Federale, che ieri è andato oltre quanto emerso a inizio mese dalla Serie C e ha dato il via libera per la possibile ripartenza dei campionati professionistici.

Questo, in merito a ciò, il pensiero del Dg Della Carrarese Gianluca Berti, che ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: “Come club, essendo per altro secondo in classifica nel nostro raggruppamento, ritenevamo che il criterio del merito sportivo emerso dall'assemblea di Lega, non fosse idoneo a partorire un risultato sportivamente equo, ma queste sono questioni ormai superare: l'assemblea poteva solo emettere indicazioni, no decisioni vincolanti. Per cui acqua passata, non serve dilungarci in altre questione, dobbiamo e vogliamo attende il corso degli eventi. Le risultanze emerse dal Consiglio Federale sono infatti solo il primo step di un quadro in evoluzione, e in attesa dei prossimi passaggi preannunciati, ossia quello del 28 maggio, quando la Federazione incontrerà il Governo, e quello ancora successivo riguardante la convocazione di un nuovo Consiglio Federale che detterà la linea definitiva. Attendiamo, quindi, che i soggetti preposti ad assumere decisioni possano farlo, una volta effettuate tutte le valutazioni del caso".