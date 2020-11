esclusiva Ds Lecco: "Abbiamo recuperato il terreno perso. Ma ora testa al derby"

Tra le rivelazioni del Girone A di Serie C, c'è sicuramente il Lecco, quarto in classifica con 21 punti, -4 dalla vetta.

Un momento sicuramente positivo per la formazione lombarda che, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, è stato analizzato dal Ds Domenico Fracchiolla, fra i maggiori fautori di questo miracolo sportivo.

Domenica il derby con la Pro Sesto, al quale il Lecco arriva con alle spalle tre vittorie consecutive: che aria si respira in casa bluceleste?

"Con le tre vittorie consecutive abbiamo recuperato il terreno che avevamo perso nelle precedenti gare, abbiamo ripreso il percorso iniziato, ma ormai i tre successi sono passato, e la testa va appunto al derby: la Pro Sesto è probabilmente la sorpresa del torneo, una squadra aggressiva soprattutto in casa, e per di più i derby sono sempre gare sentite. Dovremmo giocare una gara importante, per fare punti servirà il miglior Lecco".

C'è una gara in particolare in cui si è visto "il miglior Lecco" che intende?

"Non c'è un match in particolare. A parte contro il Pontedera e il Piacenza, siamo sempre stati costanti a livello di prestazioni, indipendentemente dal risultato, ma credo che il vero Lecco sia quello visto nelle ultime tre gare: un Lecco che non fa solo un bel gioco, per cui i meriti vanno a mister D'Agostino che ha dato alla squadra una certa identità, ma ha fame, grinta e cuore. C'è voglia di arrivare e si vede".

Forse l'emblema di questo è Riccardo Capogna, probabilmente alla sua miglior stagione in carriera.

"Riccardo è una bandiera del Lecco, ha superato i 70 gol con questa maglia, è legatissimo al territorio, fa parte dell'ossatura storica come Malgrati, Merli Sala, Moleri, D’Anna e Giudici. In lui il mister ci ha sempre creduto, ed è vero che questo anno è al top, ma credo che la C sia una categoria dove può stare benissimo: ci è arrivato tardi, avrebbe meritato di starci prima, ma ci sono degli attaccanti che maturano più tardi".

A proposito di squadra: sta già pensando al mercato?

"Per prima cosa ci sarà da vedere come arriviamo alla sosta natalizia, ma è chiaro che sia con il mister che con la proprietà, disponibile e sempre attenta, stiamo parlando. Abbiamo due slot liberi, uno che già avevamo un altro dato dall'infortunio di Galli al quale auguro una pronta guarigione, e potremmo quindi anche inserire senza togliere nulla: credo sarà prevalentemente un mercato di scambi, rifletteremo bene. A ora ci stiamo muovendo bene sul campo, lo stiamo dimostrando, diamoci altro tempo".

Il campionato è però sicuramente segnato dal Covid-19. Incide molto questa situazione sulle valutazioni da fare?

"Certo. Il Covid-19 sta pesando molto, tra rinvii e recuperi il torneo è alterato, ma non credo sia giusto sospendere i campionati, si deve semplicemente recuperare i match mancanti entro Natale per partire poi nel girone di ritorno tutti alla pari. E' chiaro che le società stanno risentendo della pandemia anche a livello economico, ma spero siano trovate soluzioni e si evitino scenari simili a quelli del Trapani".