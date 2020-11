tmw Lecco, stagione finita per Galli: domani l'operazione al crociato

vedi letture

Brutte notizie in casa Lecco: Giorgio Galli, in uno scontro di gioco nel match contro il Grosseto dello scorso 14 novembre, ha rimediato la rottura del legamento crociato. Domani il giocatore sarà sottoposto all'intervenuto chirurgico per la ricostruzione dello stesso, ma la stagione del centrocampista è ormai finita.

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com è intervenuto il Dg del club Angelo Maiolo: "In questa stagione che stiamo vivendo con ottimi risultati, abbiamo avuto però questa nota negativa, con Galli che ha praticamente finito la stagione. Domani si opererà al Centro di Traumatologia dello Sport dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, dal Professor Roberto Pozzoni, che vogliamo già ringraziare. Come direttore e come società, auguriamo poi una pronta guarigione al nostro giocatore, che era stato fondamentale per noi, ma siamo certi che, appena si rimetterà, tornerà a esserlo".