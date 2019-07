ESCLUSIVA TMW - Ds Piacenza: "Cerchiamo attaccante che giochi con Cacia"

© foto di Dario Raimondi

Tra i più clamorosi recenti colpi di mercato, c'è sicuramente il ritorno di Cacia al Piacenza: ma la formazione emiliani, in ritiro e prossima al via della stagione, non ha finito, qualche tassello manca ancora. Ma la voglia di stupire no, quella è sempre presente.

I microfoni di Tuttomercatoweb.com hanno contattato il Ds biancorosso Luca Matteassi.

Ritiro che ha preso il via, prime indicazioni emerse: come sta il Piacenza?

"Il ritiro sta procedendo bene, il gruppo si sta amalgamando e anche i nuovi si sono integrati bene. Il lavoro è soddisfacente, dobbiamo solo completare la rosa e poi saremo a posto".

Capitolo mercato, quindi. Cosa manca al Piacenza?

"Di sicuro un attaccante over che giochi in coppia con Cacia. Poi stiamo definendo gli accordi con due terzini under, un destro e un sinistro, dopo ci fermeremo per delle riflessioni. Vedremo solo più avanti se sarà semmai il caso di procedere anche con altri eventuali innesti".

A breve al gara di Coppa, indicazioni potrebbero arrivare anche da li. Come ci arriva la squadra?

"Ci impegneremo al massimo, la Coppa è funzionale anche per la preparazione al campionato, oltre a essere un poi un impegno che vogliamo onorare per più tempo possibile. Certo, è calcio d'agosto, arriveremo all'appuntamento un po' imballati come del resto tutte le altre squadre, ma di sicuro con la testa ci arriveremo nel migliore dei modi: non avere acciacchi o infortuni è fondamentale".