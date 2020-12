esclusiva Ds Piacenza: "Vettorel, Villanova e Siani ai saluti. Per il resto valuteremo"

Una settimana, quella che sta per concludersi, decisamente movimentata in casa Piacenza, con il progetto tecnico che sembrava esser messo seriamente in discussione: ma la gara spartiacque, quella di mercoledì contro l'Albinoleffe, ha dato esito sperato e certe emergenze sono per il momento rientrate.

Di tutto questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il responsabile dell'area tecnica biancorossa Simone Di Battista.

Un pareggio che sembra aver affievolito una settimana di tensioni: che aria tira in casa Piacenza?

"Mercoledì contro l'Albinoleffe non abbiamo vinto, ma il pareggio è stato per noi un buon risultato, soprattutto perché agonisticamente e tecnicamente è stata a mio avviso una buona gara, intensa, contro una formazione forte allenata da un mister esperto e capace e costruita da un Ds che stimo molto, bravo a strutturare il giusto mix di under e over. E' stata una partita tosta, avremmo potuto anche vincerla, ma la squadra, dopo una settimana particolare, ha dato una risposta da squadra vera, hanno dato il massimo per la maglia e per il gruppo: questo deve rendere tutti orgogliosi".

Una settimana particolare nella quale si è parlato anche di 10 possibili partenti nella prossima sessione di mercato...

"Il presidente è una persona molto passionale, che tiene tantissimo al Piacenza e lavora con ambizione per far crescere a 360° la società: il messaggio che voleva far passare non era negativo, non ci sono state bocciature per nessuno, voleva semplicemente sottolineare che, proprio perché ambizioso sperava che si potesse fare un pochino meglio. E' vero che con 3 giocatori abbiamo già parlato, ma gli altri li valuteremo con calma e serenità".

Chi sono i tre quindi in uscita?

"Vettorel, Villanova e Siani. Hanno capito la situazione, ora valutiamo insieme il modo per trovare la soluzione più idonea per tutti".

Si parla anche di quattro acquisti: ci sono già idee precise?

"Il mercato sarà fatto con una premessa: dobbiamo far quadrare tutto dal punto di vista tecnico ed economico. Nomi al momento non ce ne sono, ma voglio ribadire una cosa: i giovani che abbiamo hanno qualità, ma, in quanto giovani, vanno aspettati, gli va dato il tempo di maturare. Sono sicuro che arriveranno".