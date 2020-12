Pres. Piacenza: "A gennaio via una decina di calciatori. Poi ne arriveranno 4 da Serie C"

La gara di mercoledì contro l'Albinoleffe ha riportato il sereno in casa Piacenza, dopo momenti un po' agitati, ma il presidente biancorosso Roberto Pighi, come riferisce sportpiacenza.it, è stato chiaro su alcuni punti.

Riguardanti soprattutto l'imminente calciomercato: "C'è stato un confronto e ovviamente, se c’è stato, è perché non siamo contenti né di alcune scelte tecniche come la rosa extra large di 29 giocatori, né dell’andamento di classifica o dell’atteggiamento in campo della squadra negli scontri diretti. Senz’altro saranno sfoltiti una decina di giocatori dalla rosa attuale, l’obiettivo è quella di renderla più snella e cercheremo di piazzare tutti, con altri proveremo a rescindere e altri ancora finiranno fuori rosa già a partire dalla prossima gara con l’Albinoleffe. Dopodiché opereremo quattro acquisti sul calciomercato di gennaio, arriveranno quattro giocatori già pronti per la Serie C e da Piacenza. Abbiamo una lista di dieci giocatori tra cui Manzo ne potrà scegliere quattro, a patto che questa scelta sia avvallata da lui, dal dg Scianò e dal direttore tecnico. Tutti devono prendersi la responsabilità dell’azione mettendo una firma accanto al nome scelto".