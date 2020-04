esclusiva Ds Reggina: "Calabria è solidale. Campionato? 80% del nostro dovere è stato fatto"

La Calabria solidale, quella che, attraverso il calcio di Serie C - con Catanzaro, Reggina, Rende e Vibonese in prima linea - si è unita a supporto del territorio nell’emergenza Coronavirus, dando vita a una raccolta fondi che sosterrà l’Associazione Banco Alimentare Calabria per reperire i beni di prima necessità in favore di coloro che versano in situazioni di difficoltà .

Di questa iniziativa, ne ha parlato, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il Ds della Reggina Massimo Taibi: "E stata una bella iniziativa della quale siamo orgogliosi di aver fatto parte. Il calcio è uno sport di gruppo, è unione, chi meglio di noi poteva mandare un certo messaggio? Ci ha fatto piacere che anche il presidente della FIFA Infantino abbia apprezzato".

Breve cenno poi al campionato: "L'unica cosa che conta è la salute, ci sarà prima da sconfiggere il virus poi si potrà pensare al resto. Quando ci daranno l'ok per ripartire, se questo arriverà, saremo pronti, l'80% del nostro cammino lo abbiamo fatto ma ci piacerebbe chiaramente proseguire, però, in virtù di tutto il percorso, accetteremo anche la promozione di ufficio".