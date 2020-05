esclusiva Ds Reggina: "La B la meritiamo. Ma vogliamo capire cosa fare: siamo pronti a tutto"

L'incontro tra Governo e FIGC è l'incontro più atteso della giornata, quello che permetterà di pianificare la ripartenza del calcio.

La Serie C è in attesa, e grande attesa si respira in casa Reggina, con il club a comando del Girone C e con una promozione in B sempre più vicina: i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato il Ds Massimo Taibi.

Una giornata quasi vitale per il calcio italiano: cosa si attende da questo caldo giorno di fine maggio?

"Tra oggi e il 2 giugno mi aspetto semplicemente che ci dicano cosa fare, noi vogliamo solo sapere questo, perché siamo pronti a tutto. La Serie B o la prendiamo sul campo o la prendiamo di ufficio, del resto abbiamo fatto un campionato strepitoso che ci lascia comunque dei meriti per l'eventuale promozione. A ogni modo, ripeto, siamo pronti a qualsiasi evenienza, basta sapere il da farsi".