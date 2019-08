ESCLUSIVA TMW - Ds Renate: "Per completare la rosa manca un difensore"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Un Renate quasi al completo, quando l’avvio del campionato si avvicina. Ma il mercato può ancora regalare sorprese alla pantere, giunte al loro decimo anno tra i pro. Di questo, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ne ha parlato il Ds nerazzurro Oscar Magoni.

Ancora un arrivo in casa Renate: è fatta per l'approdo di Ranieri a centrocampo.

“Si, si è conclusa positivamente la trattativa con l’Atalanta, e abbiamo messo a disposizione di mister Diana un elemento molto duttile che, seppur giovane, ha già diverse esperienze in C. Ci farà comodo, nasce come centrocampista centrale ma può giocare anche da esterno”.

E’ questo un arrivo che può lasciar presagire qualche uscita?

“Probabilmente si, stiamo facendo le nostre valutazioni”.

Cosa mancherà poi alla rosa nerazzurra per dirsi completa?

“L’ultimo tassello di cui siamo alla ricerca, è un difensore centrale under valorizzato: sarebbe questo l’ultima pedina in entrata”.